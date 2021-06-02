FETÖ firarisi yakalanarak tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari sanık jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari Y.E. Gülşehir’de yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanasının ardından adliyeye sevk edilen Y.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.