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FETÖ firarisi eski TSO başkanı Zonguldak’a getirilecek

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi eski Kdz. Ereğli TSO Başkanı Mehmet Genç’in teslim olduğu öğrenildi.

Asayiş 08.10.2021, 16:10
FETÖ firarisi eski TSO başkanı Zonguldak’a getirilecek

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi eski Kdz. Ereğli TSO Başkanı Mehmet Genç’in teslim olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kdz. Ereğli ilçesinde önceki dönem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve özel bir kolejin yönetim kurulu başkanı olan Mehmet Genç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçtı. Aradan geçen 5 yıl sonra Türkiye’ye dönen Genç, İstanbul’da Emniyet güçlerine teslim oldu.

Emniyetteki ifadesi ve işlemleri tamamlanan Mehmet Genç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevine konuldu.

Mehmet Genç’in, 27 Ekim’de Zonguldak’a getirilerek 2.Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

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