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FETÖ firarisi eski polis yakalandı
Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü eski polis yakalandı.
Asayiş 17.02.2021, 11:15
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Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü eski polis yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis Z.Ü.’yü düzenlenen operasyonla yakaladı. Z.Ü., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.