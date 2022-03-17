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FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün yakınlarına beraat kararı

Sakarya’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz’ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan’ın ve eşi Alişan Alişan’ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, ’silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ’Anayasayı ihlal’ suçundan yargılanan iki sanığa, delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Asayiş 17.03.2022, 17:13
FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün yakınlarına beraat kararı

Sakarya’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz’ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan’ın ve eşi Alişan Alişan’ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, ’silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ’Anayasayı ihlal’ suçundan yargılanan iki sanığa, delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım’ın kardeşi Naciye Alişan ve eşi Alişan Alişan’ın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bir önceki celsede esas hakkındaki görüşünü açıklayan iddia makamı, iki sanığın ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ayrıca Naciye Alişan için ‘Anayasayı ihlal’ suçundan şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatını istemişti.

Davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatı salonda hazır bulundu. Celse arasında Naciye Alişan ile ilgili Bank Asya’ya yazılan müzekkere cevabında sanığın hesabının bulunmadığının anlaşıldığı, KOM Şube Müdürlüğü’ne yazılan müzekkerede de sanıklar hakkında bir itirafçı ya da tanık beyanının olmadığı anlaşıldığı zapta geçirildi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı konuya ilişkin mütalaasını yineledi. Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz hakkı verilen Naciye Alişan, herhangi bir bylock kullanamadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek beratını istedi. Söz hakkı verilen sanık Alişan Alişan da, FETÖ’nün devleti yıkmak isteyen bir terör örgütü olduğunu belirterek, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile 40 yıl aynı yolda yürüdüğünü ve Erbakan’ın 35 yıl önce FETÖ tehlikesine karşı uyarılarda bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dava arkadaşı olduğunu, Refah Partisi döneminde siyaset yaptığını ve AK Parti’yi kurduğunda da onunla aynı yolda yürümeye devam ettiğini aktaran Alişan, Adil Öksüz’ün kendisini ziyaret ettiği iddialarını reddederek beraatını istedi.

Sanık avukatı ise somut ve yeterli delil toplanamadığından her iki müvekkilinin de beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların hakkında her ne kadar kamu davası açılmış olsa da delil yetersizliğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

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