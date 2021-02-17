FETÖ firarilerini yurt dışına kaçıran 2 kişi Ankara’da yakalandı

Ankara’da FETÖ üyesi 2 firarinin Yunanistan’a kaçmasını sağlayan 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sahte seyahat belgesi düzenleyerek FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollarla yurt dışına kaçıran zanlıların yakalanması için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla Z.H.E. ve Ö.F.K. isimli zanlıları Ankara’da yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Zanlıların Deniz Harp Okulu’ndan atılan ve örgüt içi mesajlaşma programı “ByLock”u kullandığı tespit edilen E.D ile ByLock kullanıcısı Z.M.D isimli FETÖ firarisi şahısların Yunanistan’a kaçmasını sağladıkları öğrenildi.