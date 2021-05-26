Son Dakika
FETÖ davasında 6 yıl hapis cezası alan firari yakalandı
Kahramanmaraş’ta FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari, yakalanarak tutuklandı.
Asayiş 26.05.2021, 18:50
Kahramanmaraş’ta FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari, yakalanarak tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ’ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.K., Göksun ilçesinde yakalandı. Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.