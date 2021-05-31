Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.