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Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Asayiş 31.05.2021, 10:54
Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

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