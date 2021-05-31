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Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Asayiş 31.05.2021, 10:54
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.