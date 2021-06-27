banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kripto para borsası Binance hakkında ‘durdurma’ kararı
Kripto para borsası Binance hakkında ‘durdurma’ kararı
Google yeni özelliğini açıkladı
Google yeni özelliğini açıkladı
TGC, Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı
TGC, Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?

Fethiye’deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken yaklaşık 1 buçuk dönüm alan zarar gördü.

Asayiş 27.06.2021, 21:45
Fethiye’deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken yaklaşık 1 buçuk dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kargı Mahallesi Göçer sokak mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz, tanker ve ilk müdahale aracı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkin mücadelesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 1 buçuk dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
25°
açık
banner493