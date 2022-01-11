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Fethiye’deki cinayetin ardından yasak ilişkiler ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, 6 yıl önce işlenen Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı cinayeti ele alındı. Ülke genelinde konuşulan olayda ise mide bulandırıcı detaylar ortaya çıktı.

Asayiş 11.01.2022, 23:04
Fethiye’deki cinayetin ardından yasak ilişkiler ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, 6 yıl önce işlenen Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı cinayeti ele alındı. Ülke genelinde konuşulan olayda ise mide bulandırıcı detaylar ortaya çıktı.

Öldürülen Cahit Paslı’nın, cinayeti işlediğinden şüphelenilen Ali Varçın’ın eşi Sündüz Varçın ile ilişki yaşadığı ve daha sonra Sündüz’ün, Cahit’in arası bozuk olduğu kardeşi Ekrem ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü. Motosikletiyle keçilerinin yanına giderken tüfekle öldürülen çifti ise o esnada bölgede bulunan motosiklet şampiyonu antrenman yaparken bulmuştu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı’nın (44) göğsünden, Hatice Paslı’nın (38) ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.

Ali’yle tartıştığı iddia edildi

Çiftin iki çocuğundan 18 yaşındaki Tolga Paslı da olay yerine gelerek savcıya bilgi verdiği öğrenildi. Yakınları tarafından jandarmaya verilen bilgide ise Cahit Paslı’nın bir hafta önce aynı yol üzerinde kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan Ali Varçın ile tartıştığı öne sürüldü.

2016 yılında yaşanan olayın ardından çiftin yakınları, bir televizyon programına başvurdu. Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayet ile ilgili köylülerden biri şüpheli olarak gösteriliyor. Program sunucusu yaptığı açıklama ile Paslı çifti ile birlikte aynı bölgede yaşayan çiftlerin hakkında iddiaların ortaya çıktığını duyurdu. İddiaya göre, aynı bölgede yaşayan 3 çiftin birbirleriyle ilişkileri olduğu ileri sürüldü.

Ali Varçın’ın eşi Sündüz Varçın’la Cahit Paslı’nın ilişkisini öğrenen daha sonra da Sündüz’ün, Cahit’in arası bozuk olduğu erkek kardeşi Ekrem ile ilişkisi olduğu iddiaları üzerine program sunucusu Müge Anlı, “Üç çiftin birbirleriyle ilişkisi olduğu konuşuluyor” dedi. Hatice Paslı’nın ise iç çamaşırında görüştüğü diğer erkeklere ait telefon numaralarının da ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Olay nasıl oldu

Fethiye’nin Bozyer Mahallesi’nde yaşayan Cahit Paslı (44) ve eşi Hatice Paslı (38), 2016 yılında Mendos Dağı eteklerine otlatmak için bıraktıkları keçilerini kontrol etmek için sabah saatlerinde plakasız motosikletiyle yola çıkmıştı. Dağdaki orman yolunu kullanan çift, Alışlıbaşı mevkiinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açılmış, Cahit Paslı göğsünden, eşi Hatice Paslı ise sırtından vurularak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Mendos Dağı orman yolunda motosikletiyle antrenman yapan Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir ve Amerika’dan gelen sporcu arkadaşı Justin Leonard, Alışlıbaşı mevkiinde yolun kenarına devrilmiş plakasız motosikletin yanında iki kişi olduğunu fark etmişti. Trafik kazası geçirdiklerini tahmin ederek yardım etmek için motosikletini durduran Özdemir ve Leonard, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Özdemir, çiftin kanlar içinde olduğunu görünce cinayet şüphesiyle jandarmayı da aradı ve bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Paslı çiftinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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