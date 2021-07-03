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Fethiye’de tur teknesi battı, 1’i çocuk 3 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur teknesi battı. 37 yolcu 3 mürettebatın bulunduğu teknedeki yolculardan 1’i çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 03.07.2021, 17:17
Fethiye’de tur teknesi battı, 1’i çocuk 3 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur teknesi battı. 37 yolcu 3 mürettebatın bulunduğu teknedeki yolculardan 1’i çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında turdan dönüp Ölüdeniz sahiline yaklaşan tekne şu anda henüz bilinmeyen bir nedenle aniden su alıp batmaya başladı. Kısa sürede sulara gömülen teknedeki 37 yolcu ve 3 mürettebattan 1’i çocuk üç kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olaydan sonra kısa sürede bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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