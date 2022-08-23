banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı

Fethiye’de trafik kazası: 5 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Asayiş 23.08.2022, 12:16
Fethiye’de trafik kazası: 5 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Çırpı Kavşağında meydana geldi. Erol A. idaresindeki 07 Y 5047 plakalı otomobil ile Hakan İ. yönetimdeki 34 FIY 191 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Erol A . idaresindeki otomobil ve araçta bulunan Yaşar S., Emine S., Nefes S.(4) ve Ümmügülsüm S. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalenin ardından yaralılar, Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu