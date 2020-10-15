banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Tayland'da acil durum ilan edildi
Tayland'da acil durum ilan edildi
Yüksek kolesterolünüz varsa dikkat!
Yüksek kolesterolünüz varsa dikkat!
Bu para diğerlerinden çok farklı
Bu para diğerlerinden çok farklı
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!

Fethiye’de sürat teknesi karaya vurdu, 5 turist yaralandı

FETHİYE’DE SÜRAT TEKNESİ KARAYA VURDU 5 TURİST YARALANDI

Asayiş 15.10.2020, 11:53
1
Fethiye’de sürat teknesi karaya vurdu, 5 turist yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir sürat teknesinin karaya vurması sonucu Yeni Zelanda uyruklu 5 turist yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, içinde Yeni Zelandalı 5 turist bulunan sürat teknesi gece saatlerinde, Foça Mahallesi Çalış Plajı Kuş Cenneti mevkiisinde karaya vurdu. Çarpmanın etkisiyle teknede bulunan turistler bottan savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Hastanede yapılan kontrollerde turistlerin alkollü olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2