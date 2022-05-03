Fethiye’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uygar K. yönetimindeki 48 AAP 515 plakalı otomobil, Akarca Mahallesi Şehir Nihat Oran Caddesinde, Yılmaz Ersüngü’nün idaresindeki 48 G U 319 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, aydınlatma direğini devirip, yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki biri çocuk 4 kişi ilçedeki hastanelere tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Ersüngü, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.