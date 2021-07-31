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Fethiye’de orman yangını

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 31.07.2021, 01:27
Fethiye’de orman yangını
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.
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