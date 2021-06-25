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Fethiye’de kayalıklardan denize düşen kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan denize düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Asayiş 25.06.2021, 23:11
Fethiye’de kayalıklardan denize düşen kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan denize düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Faralya Mahallesi’ndeki Kabak Koyu’na giden Doruk Özkaya (27) kayalık aladan denize düştü. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botuyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Özkaya’ya ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra bota alınan Özkaya, Ölüdeniz Mahallesi’nde bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Özkaya, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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