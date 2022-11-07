Fethiye’de iki aracın çarptığı 12 küçükbaş hayvan telef oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarptığı 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Fethiye karayolu Çiftlik mevkiinde yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil ve kamyonet çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 11 koyun ile bir keçinin telef olduğu tespit edildi. Araçlarda hasar oluşan kazadan sürücüler ise yara almadan kurtuldu.