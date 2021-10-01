banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Fethiye’de engelli kadına cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 01.10.2021, 14:33
Fethiye’de engelli kadına cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaçulha Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekibinden yardım isteyen P.A., cinsel istismara uğradığını iddia etti. P.A.’nın para karşılığı fuhşa zorlandığını da iddia etmesi üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen P.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen U.S, E.A.K, S.S.Ç, T.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P