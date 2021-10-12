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Fethiye’de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 58 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 12.10.2021, 14:30
Fethiye’de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 58 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yanklar Mahallesinden bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından Yanıklar Mahallesi Günlüklü Koyu bölgesindeki dağlık alanda arama yapan ekipler, 49 Afganistan, 5 İran, 3 Suriye ile bir Iraklıyı yakaladı. Organizatör olduğu iddiasıyla bir kişi de gözaltına alındı.

İşlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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