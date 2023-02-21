Fethiye’de 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çamköy Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı Çamköy Eski Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Çevre yolundan Muğla istikametine halinde olan E.U. idaresindeki 07 BBU 329 plakalı otomobil ile Ahmet Fatih Otrar’ın (18) kullandığı 48 FB 106 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosikletinden savrulan Ahmet Fatih Otrar, aynı yönde seyir halinde olan B.S.G. idaresindeki 06 S 8399 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpışmanın etkisiyle savrulan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Fatih Otrar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otrar’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki otomobil sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.