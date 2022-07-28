Fethiye’de 125 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından iki olayda 125 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunması üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik botta 55 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemleri için Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

3 minibüste 70 düzensiz göçmen

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçeye düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İlçe girişinde durdurulan 3 minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.