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Fethi Sekin’in şehit olduğu saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK’lı terörist Delil Hıso yakalandı
Fethi Sekin’in şehit olduğu saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK’lı terörist Delil Hıso yakalandı
Asayiş 12.10.2021, 15:12
Fethi Sekin’in şehit olduğu saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK’lı terörist Delil Hıso yakalandı