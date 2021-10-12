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Fethi Sekin’in şehit olduğu saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK’lı terörist Delil Hıso yakalandı

Fethi Sekin’in şehit olduğu saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK’lı terörist Delil Hıso yakalandı

Asayiş 12.10.2021, 15:12
Fethi Sekin’in şehit olduğu saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK’lı terörist Delil Hıso yakalandı

Fethi Sekin’in şehit olduğu saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK’lı terörist Delil Hıso yakalandı

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