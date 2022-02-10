banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!

Festus Okey davası yeniden görüldü

Nijeryalı Festus Okey’in Beyoğlu Polis Merkezi’nde 15 yıl önce bir polis tarafından öldürülmesine ilişkin dava Yargıtay’ın üçüncü kez bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uydu.

Asayiş 10.02.2022, 15:47
Festus Okey davası yeniden görüldü

Nijeryalı Festus Okey’in Beyoğlu Polis Merkezi’nde 15 yıl önce bir polis tarafından öldürülmesine ilişkin dava Yargıtay’ın üçüncü kez bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uydu.

Nijeryalı Festus Okey’in Beyoğlu Polis Merkezi’nde 15 yıl önce polis memuru Cengiz Yıldız tarafından öldürülmesine ilişkin davanın, Yargıtay’ın üçüncü kez bozma kararı vermesinin ardından yeniden görülmesine başlandı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen davanın duruşmasına tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, taraflara Yargıtay’ın bozma ilamına karşı beyanlarını sordu.

“Direnme yönünde irade göstermenizi talep ediyoruz”

Mahkemenin kararında direnmesini talep eden müşteki avukatı Olgun Eroğlu, “Sayın mahkemenizce hukuki temellere dayanan eldeki delillerle bir karar verildi. Yargıtay kararı sizin kararınızı bozmanız gerektiğini söyleyerek sanığın beyanına üstünlük veriyor. Yargıtay Ceza Dairesi kararında 2 kez husumet ve tanışıklık diyor. Taraflar arasında husumet ve tanışıklık olmadığı için dolayısıyla olası kast yoktur diyor. Olası kast için husumete ve tanışıklığa gerek yoktur. Yargıtay Ceza Dairesi’nin kararı sizin kararınızı çürütebilecek nitelikte değil. Nihai olarak direnme yönünde irade göstermenizi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Meşru müdafaa olduğunu düşünüyoruz”

Sanık Cengiz Yıldız avukatı Vehbi Kahvesi ise beyanında, “Maalesef müvekkil bir saldırı ile karşılaşıyor, kendini korumaya çalışıyor ve bu olay oluyor. Bir mermi patlıyor ve hastaneye kaldırılıyor, hep başında duruluyor. Husumet yok aralarında. Tanışıklıkları yok. Nasıl kasıtlı hareket edebilmesi için bir sebep ortaya konulabilir. Müvekkilim bu dosyanın mağdurudur. 16 senedir bunun ıstırabını yaşamaktadır. Biz burada meşru müdafaa olduğunu düşünüyoruz. Bozmaya kararı mahkemenin takdirinedir” şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, bozma kararına uyulmasını talep etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bozma kararına uyulmasına hükmeden mahkeme heyeti, taraflara beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Kapatılan Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Nijeryalı Festus Okey’i, 20 Ağustos 2007’de gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız hakkında, ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası istenmişti.

Davanın görüldüğü İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011’de verdiği kararda, polis memurunu ‘taksirle öldürmek’ suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Festus Okey’in ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini usule aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti. Yerel mahkeme, 5 Haziran 2014’de yapılan duruşmada, sanık Cengiz Yıldız’a 13 Aralık 2011’de ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararında direndiğini açıklamıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yeniden inceleyerek, bozulmasına hükmetmişti. Kararda, ‘Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerinin tespitiyle nüfus kayıt örneğinin getirilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması sonucuna göre katılma istemi konusunda karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle hüküm kurulması isabetsizliklerinden diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına’ ifadeleri kullanılmıştı.

Bozma kararının ardından İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen dava 17 Mart 2021 tarihinde karara bağlanmıştı ve sanık Cengiz Yıldız, ‘olası kastla öldürme’ suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın karara bağlanmasının ardından sanık avukatları ve Cumhuriyet savcısı temyiz başvurusunda bulundu. Başvuru değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, polis memuru Yıldız’ın ‘olası kast’ ile değil, ‘bilinçli taksir ile öldürmek’ suçundan cezalandırılması gerektiğini aktardı. Yargıtay bozma kararında, “Silah kullanma ve bulundurma konusunda tecrübeli olan sanık Cengiz’in, silah emniyeti konusunda gerekli tedbirleri almadan, uyuşturucu madde bulundurmaktan şüpheli olan maktulün tek başına bulunduğu odaya girmesiyle, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve yaşanan olaya sebebiyet verdiği anlaşılmakla, meydana gelen neticenin sanık tarafından öngörülmesinin mümkün olmaması nedeniyle sanık hakkında ’taksirle ölüme neden olmak’ suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi yerine suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde ’olası kastla öldürmek’ suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir” diye belirtildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11