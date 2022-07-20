banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de

Festival stantları soyuldu, esnaf belediyeden önlem almasını istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 21, 22, 23 ve 24 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Sevgi Barış Dostluk Festivali için belediye tarafından kurulan 5 standa hırsız girdi. Esnaflar belediyeden güvenlik önlemi almasını istedi.

Asayiş 20.07.2022, 18:53
Festival stantları soyuldu, esnaf belediyeden önlem almasını istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 21, 22, 23 ve 24 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Sevgi Barış Dostluk Festivali için belediye tarafından kurulan 5 standa hırsız girdi. Esnaflar belediyeden güvenlik önlemi almasını istedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde 21, 22, 23 ve 24 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Sevgi Barış Dostluk Festivali için Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sahil bandına satış stantları kuruldu. Esnaflar tarafından kiralanan stantlara dün gece hırsız ya da hırsızların girdiği öğrenildi. Sabah stantlara geldiklerinde hırsızlık olayını fark eden esnaflar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hırsızlık yapılan 5 stantta inceleme yaparak delil toplarken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yaklaşık 50 bin TL’ye yakın zarara uğrayan esnaf ise belediyeye güvenip stant açtıklarını belirterek, güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu