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Feribot kaptanı, boğulmak üzere olan şahsı kurtardı
MALATYA İLE ELAZIĞ BASKİL ARASI SEFER YAPAN FERİBOTUN KAPTANI, BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYAN ŞAHSI SUYA GİREREK KURTARDI. O ANLAR CEP TELEFONU İLE SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.
Asayiş 14.07.2020, 21:05
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Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı suya girerek kurtardı. O anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Olay, akşam saatlerinde Karakaya Barajı’nda meydana geldi. Feribot iskelesi yakınlarında serinlemek için suya giren bir kişi, suda boğulma tehlikesi yaşadı. O esnada Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi kurtarmak için suya atladı. Kaptan çevredeki vatandaşların da yardımıyla boğulma tehlikesi yaşayan şahsı sudan çıkarttı. Şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılma anı ise cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.
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