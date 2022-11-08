Ferhatpaşa’da jeneratör fabrikasında patlama

Ferhatpaşa da jeneratör imalathane ve üretim fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerindeki imalathanede patlama riski devam ediyor

Olay, saat 21:45 sularından Ataşehir Ferhatpaşa 69.sokakta jeneratör imalathane ve üretim fabrikasında iddiaya göre işçiler kaynak yaparken oksijen tüpü patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Ayedaş ekipleri sevk edildi. Çalışmalar devam ediyor