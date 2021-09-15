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Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti

Fenomen tostçu Niğde’nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Asayiş 15.09.2021, 11:46
Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti

Fenomen tostçu Niğde’nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Adana’nın Seyhan ilçesinde küçük tablasında Müslüm Gürses şarkıları ile ’Ütü Tost’ yaparken sosyal medyada fenomen haline gelen ’Tostçu Mahmut’ sahibi Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için giderken Ulukışla’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ulukışla ilçesi Hasangazi mevkiinde M.Y. yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı araç ile Anıl Kurt’un kullandığı 01 EMC 88 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Anıl Kurt’un öldüğünü belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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