banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe tribün lideri cinayetine ilişkin davada karar açıklandı

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Mehmet Altunkaynak cinayetine ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 1 sanığın müebbet hapsine karar verirken, Ümit Saral’ın da aralarında bulunduğu diğer 11 sanığın ise beraatine hükmetti.

Asayiş 30.03.2022, 11:30
Fenerbahçe tribün lideri cinayetine ilişkin davada karar açıklandı

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Mehmet Altunkaynak cinayetine ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 1 sanığın müebbet hapsine karar verirken, Ümit Saral’ın da aralarında bulunduğu diğer 11 sanığın ise beraatine hükmetti.

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri “Dadaş Mehmet” lakaplı Mehmet Altunkaynak 23 Aralık 2017 günü Güngören’de maç izlediği kahvehaneden çıkmasının ardından öldürülmüştü. Yapılan soruşturmada Mehmet Altunkaynak’ın Fenerbahçe’nin tribün gruplarından olan Esenler Grubu lideri “Dede İsmail” lakaplı İsmail Dalkıran ve Anadolu Genç Fenerbahçe grubu lideri İbrahim Gümüştekin ile tribündeki rant kavgasından dolayı aralarında problem olduğu, öldürülmeden birkaç ay önce tribünlere gitmemesi ve uzak kalması yönünde tehdit edildiği belirlenmişti. Hazırlanan iddianamede Ümit Saral ve Tolgahan Çeken hakkında ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin hakkında ise ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis, ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Samet Diler SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, bir kısım sanık ile müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan maktül Altunkaynak’ın ağabeyi müşteki Hakan Altunkaynak, ömrünün Fenerbahçe tribününde geçtiğini söyleyerek “Biz mafyatik insanlar değiliz. Adam gelip 20 kurşun sıkıyor nasıl tasarlama olmaz. Allah rızası için adalet istiyoruz” dedi. Duruşmada fenalaşan Altunkaynak salondan dışarı çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı Samet Diler ise “Günah keçisi olarak ben kaldım dosyada. Kesinlikle bir husumetim yoktu. Husumetli olduğu kişiler dışarda. Ben maktulü tanımam etmem. Hayatımda görmediğim bir adamın cezasını 2 yıldır çekiyorum. Suçsuzum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ümit Saral hakkında tüm suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verirken, Samet Diler hakkında ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti. Diler hakkında ruhsatsız silah taşıdığı için 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına da karar verilirken, diğer 10 tutuksuz sanığın da beraatine hükmedildi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19