Felaketin hiç yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında yaşanan dehşet anları Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler aradan geçen aylar sonra geriye dönük yapılan incelemede fark edildi. Bugüne kadar hiç yayınlanmayan görüntülerde akaryakıt istasyonunda bulunan çalışanların yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.