banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday

Feke’deki orman yangınları söndürüldü

Adana’nın Feke ilçesinde dün gece 6 ayrı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Asayiş 15.07.2022, 11:08
Feke’deki orman yangınları söndürüldü

Adana’nın Feke ilçesinde dün gece 6 ayrı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Feke ilçesine bağlı İncirli bölgesine 6 ayrı noktada aralıklarla çıkan orman yangınları, Feke ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz yaptığı açıklamada, “Feke ilçe sınırları içerisinde gece saat 01.40’da 15 dakika arayla 6 farklı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerimizin etkin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştür. Yeşil vatan uğruna gece gündüz ayrımı yapmadan fedakarca çalışan orman kahramanlarımızın ellerine, emeklerine sağlık” diyerek orman yangın söndürme ekiplerine teşekkür etti.

Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu