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Feke’de orman yangını

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 2 DEKARLIK ALAN YANDI.

Asayiş 19.07.2020, 19:37
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Feke’de orman yangını

Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 dekarlık alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, Feke’de Çandırlar Mahallesi Cırcır mevkiinde kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına 30 orman yangın söndürme personeli, 5 arasöz, 2 su tankı, 2 ilk müdahale aracı 1 helikopter ile orman yangın ekipleri müdahale etti. 3 saat içinde kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dekarlık alanda bulunan kızılçam ağaçları ve ormanlık alan zarar gördü. Orman ekipleri yangın soğutma çalışmalarını sürdürürken ormanlık alanda kontroller ve yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma sürüyor.

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