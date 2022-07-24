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Feke’de orman yangını

Adana’nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Asayiş 24.07.2022, 18:28
Feke’de orman yangını

Adana’nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akkaya Mahallesi’nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası iki dekar kızılçam ormanlık alan zarar gördü.

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