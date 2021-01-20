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Feci yangında elektrik panosu iddiası

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim almak için gelen kardeşlerin amcası Kutsay Al Alu, yangının sobadan değil, elektrik panosundan çıktığını iddia etti.

Asayiş 20.01.2021, 16:30
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Feci yangında elektrik panosu iddiası

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim almak için gelen kardeşlerin amcası Kutsay Al Alu, yangının sobadan değil, elektrik panosundan çıktığını iddia etti.

Olay, Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi’nde Vahit ve Sara Al Alu çiftinin evinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşındaki anne Sara Al Alu, soğuk hava nedeniyle evdeki kömür sobasını yakarak, beşikte bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman’ı evde bırakıp üst kattaki akrabalarının evine çıktı. Sobaya yakın bulunan beşikteki örtü, sobanın kor haline dönüşmesi ile tutuştu. Bir anda odayı saran alevler ve dumanı fark eden anne ve yakınları çocukları kurtarmak amacıyla eve girmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadı. Yangın ihbarı ile olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler yoğun duman ve alevler nedeniyle yangının başladığı odaya girmekte zorlandı. 1,5 yaşındaki Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Cenazeler amcaya teslim edildi

Yaşanan acı olayın ardından hayatını kaybeden kardeşlerin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim almaya gelen amca Kutsay Al Alu yangının sobadan değil televizyon ya da elektrik panosundan çıktığını iddia etti.

“Yangın elektrikten çıktı”

Cenazeleri teslim almadan önce açıklamalarda bulunan amca Kutsay Al Alu, “Olay sırasında çocuklar televizyon izliyorlarmış. O sırada bizim bildiğimize göre televizyon yada elektrik panosu patlamış ve yangın çıkmış. Yani yangın sobadan değil televizyondan ya da elektrikten çıktı. Zaten o sırada evde soba açık değildi, kapalıydı. Olay sırasında çocuklar evde yalnızdı, anneleri de yukarı katta annesinin yanına çıkmıştı” dedi.

“Allah böyle bir acıyı kimseye göstermesin”

Yaşanan olay nedeniyle büyük bir acı yaşadıklarını ve ailelerinin durumunun çok kötü olduğunu belirten amca Kutsay Al Alu, “Çocukların birisi 2 yaşındaydı, birisi de 4 yaşındaydı. Yangın çok büyüktü, kimse müdahale edemedi. İtfaiye de güçlükle müdahale edebildi. Ailemizin durumu şu an çok kötü. Allah böyle bir acıyı kimseye göstermesin, kimseye yaşatmasın. Anne-baba çok kötü durumda, baba işten geldiğinde böyle bir şeyle karşılaştı” ifadelerini kullandı.

“Çocukların her tarafı yanmıştı, simsiyahtı”

Çocukların vücudunun tamamen yandığını da açıklayan amca, “Yangın çok büyüktü. Kimse kolay kolay müdahale edemedi. Zaten çocukları güçlükle çıkardılar evden. Çocukları çıkardıklarında zaten her tarafları yanmıştı, her tarafları simsiyahtı” diye konuştu.

Öte yandan, amcalarına teslim edilen iki kardeşin akşam saatlerine doğru Nizip Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.
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