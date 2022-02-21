Feci kazadan arkadaşları kıl payı kurtuldu, o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı

Büyükçekmece’de bir otomobil, yolcu indirmek için duran araca arkadan çarptı. Kazada vatandaşların bazıları kıl payı kurtulurken, bir kişi ise metrelerce havaya uçarak yaralandı. Yaşanan feci kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam Büyükçekmece Albatros Sahil yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir araç yol kenarında kısa süreli bekleme yaparak araçtakileri indirdiği sırada hızla gelen otomobil duramayarak araca arkadan çarptı. Hızla gelen otomobili son anda fark eden şahıslar kıl payı ölümden kurtulurken, yanlarında bulunan bir kişi ise otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçup yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin vatandaşların arasına daldığı anlar kamerada

Büyükçekmece’de yaşanan feci kaza anı kameraya da yansıdı. Görüntülerde, bir araçtan vatandaşların indiği sırada arkadan gelen başka bir otomobilin önce park halindeki araca çarptığı, daha sonra da vatandaşların arasına daldığı görülüyor.

Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.