Feci kazada yanarak ölen çocuğun kimliği tespit edildi

Gaziantep’te çarpışmanın ardından uçuruma yuvarlanarak alev topuna dönen araçta yanarak hayatını kaybeden şahsın 15 yaşındaki yabancı uyruklu Şerif Süleyman olduğu tespit edildi. Şerif Süleyman’ın cenazesi, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Feci kaza, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi İbrahimli Çevreyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan 34 CYG 839 ve 34 GD 4652 plakalı iki araç, kontrolü kaybolduktan sonra çarpıştı. Çarpışmanın ardından uçuruma uçan araçlardan biri alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek söndürdü. Söndürülen araçta yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan bir kişinin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen şahsın 15 yaşındaki çocuk olduğu belirlendi

Feci kazada hayatını kaybeden şahsın 15 yaşındaki yabancı uyruklu Şerif Süleyman olduğu tespit edildi. Süleyman’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Öte yandan feci kazada yaralanan 5’i ağır 8 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirlendi.