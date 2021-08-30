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Feci kazada tır şoförü öldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir tırın önünde seyreden başka bir tıra çarpması sonucu sürücü öldü, bir kişi de yaralandı.

Asayiş 30.08.2021, 17:17
Feci kazada tır şoförü öldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir tırın önünde seyreden başka bir tıra çarpması sonucu sürücü öldü, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolu Birecik mevkisinde meydana geldi. Süleyman Korkmaz (43) idaresindeki 31 AGD 718 plakalı tır, plakası belirlenemeyen seyir halindeki İ.Ö. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü Korkmaz ile yanında bulunan bir kişi araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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