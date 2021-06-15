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Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde taziyeden dönerken Nurdağı yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 3 arkadaşın cenazesi ailelerine teslim edildi.

Asayiş 15.06.2021, 13:54
Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde taziyeden dönerken Nurdağı yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 3 arkadaşın cenazesi ailelerine teslim edildi.

Gaziantep’te taziyeden dönen arkadaşları taşıyan otomobil sollamaya çıktığı esnada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride uçmuştu. Trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralanmıştı.

Cenazeler ailelerine teslim edildi

Feci kazada hayatını kaybeden Kadir Dikmen, Ferhat Yiğituşağı ile Mehmet Kalkan’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Kazada ölen Mehmet Kalkan ile Ferhat Yiğituşağı’nın Yavuzeli ilçesine bağlı Kastel Mahallesi’nde, Kadir Dikmen’in ise Asri Mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.
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