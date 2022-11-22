Feci kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Kuzuluk Mahallesi kavşağında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen M.C.Y. idaresindeki 54 FM 281 plakalı hafif ticari araç, Recep Kartal (33) kontrolündeki motosiklet ve Ö.Ö. idaresindeki 54 H 0741 plakalı otomobile çarpmıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 4 kişi de yaralanmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan feci kazada, kırmızı ışık ihlali yaptığı görülen hafif ticari aracın, motosiklet ile otomobile çarptığı ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce yükselerek yere savrulduğu anlar yer aldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden 33 yaşındaki Recep Kartal’ın cenazesi hastane işlemleri sonrasında ailesi tarafından teslim alındı. Şehit Ali Camii’ne getirilen Kartal, burada kılınan cenaze namazı sonrasında Taşburun aile mezarlığına defnedildi.