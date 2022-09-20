Feci kazada can veren kardeşlere acı veda

Sakarya’da üniversite yurt kaydı yaptırdıktan sonra Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden ağabey ve kardeş, son yolculuklarına uğurlandı. Feci kazada ölen 18 yaşındaki genç kızın Sakarya Üniversitesi’nde Spor Yöneticiliği Bölümü’nü kazandığı öğrenildi.

Kaza, dün Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kaplan (31) idaresindeki 34 FA 5265 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan K.Ş. yönetimindeki 59 TC 867 plakalı Ford marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 18 yaşındaki Aysun Kaplan dışarı fırladı, hafif ticari araç ise refüje çarptı. Feci kazada araç, yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Kaplan ve kız kardeşi Aysun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Arka yolcu kısmında bulunan anne Fatma Kaplan (56) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yürek burkan detay

18 yaşındaki Aysun’un Sakarya Üniversitesi’nde Spor Yöneticiliği Bölümü’nü kazandığı, ailesiyle birlikte Gebze’den Sakarya’ya yurt kaydı için gittiği, kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği bildirildi. Mustafa Kaplan’ın da Çayırova Belediyesi’nin sosyal tesislerinde çalıştığı öğrenildi.

Toprağa verildiler

Kazada hayatını kaybeden Mustafa ve Aysun Kaplan isimli kardeşler için Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Esentepe Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Vefat eden kardeşlerin cenazeleri helallik alınmasının ardından omuzlar üzerinde dualar ve gözyaşları ile cenaze aracına taşındı. İki kardeşin cenazesi, Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi partilerin temsilcileri, vefat eden kardeşlerin yakınları ve arkadaşları katıldı. 18 yaşındaki Aysun Kaplan’ın arkadaşları cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.