Feci kazada ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli’de dün takla atan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Emine Kul, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Sivritepe Mevki 683. Sokak’ta meydana geldi. İsmail A. (73) idaresindeki 34 NE 1605 plakalı BMW marka otomobil, rampadan inerken fren arızası neticesinde taklalar atarak yola uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde sıkışan İsmail A. ve Emine Kul, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Emine Kul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kul’un cenazesi, Erbaş Cami’nde kılınacak namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığına defnedilecek.