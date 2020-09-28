Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
MANİSA’DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 3 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI BİR BENZİN İSTASYONUNUN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.
Manisa’da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı trafik kazası bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde saat 10.54’te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Manisa- Turgutlu karayolunda Yukarı Çobanisa Mahallesi yakınlarında A.A. yönetimindeki 45 ACC 325 plakalı Ford Connect marka hafif ticari araç, kavşaktan dönmek üzere olan ve İzzet Aguş’un (34) kullandığı 45 UK 128 plakalı Tofaş Şahin marka otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü İzzet Aguş ile hafif ticari araçta bulunan Yusuf Can A. (15), Fazile A. (43) ve Canan A. (18) yaralandı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılardan otomobil sürücüsü İzzet Aguş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kazanın yaşandığı o anlar ise bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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