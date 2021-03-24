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Fazla ilaçlardan hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 41 yaşındaki adam aldığı fazla ilaçlardan zehirlenerek hastanelik oldu.

Asayiş 24.03.2021, 15:29
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Fazla ilaçlardan hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 41 yaşındaki adam aldığı fazla ilaçlardan zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay; saat 12:40 sularında ilçeye bağlı Uzunmehmet Mahallesi Okkalı Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre T. E. (41) aldığı fazla ilaçlardan zehirlendi. T. E.’nin fenalaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri T. E.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
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