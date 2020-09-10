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Fazla ilaç içip zehirlenince hastaneye kaldırıldı
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR KİŞİ İLAÇ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI.
Asayiş 10.09.2020, 18:47
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.M.Ö. isimli genç bir erkek, iddiaya göre fazla ilaç alınca fenalaştı. Durumunun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, U.M.Ö.’ye ilk müdahaleyi ikametinde yaptıktan sonra hastaneye götürmek istedi. Hastaneye gitmek istemediğini ifade eden genci, ailesi, sağlık ve polis ekipleri ikna etti. Ambulansa alınan genç, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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