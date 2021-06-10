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Fazla ilaç alan hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hamile olduğu öğrenilen kadın fazla ilaç alınca baygınlık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 10.06.2021, 00:40
Fazla ilaç alan hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hamile olduğu öğrenilen kadın fazla ilaç alınca baygınlık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Murtaza Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu öğrenilen S.U. fazla ilaç içince düşüp bayıldı. Eşi tarafından baygın halde bulunan hamile kadın için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri S.U.’yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hamile olduğu öğrenilen kadının hastanedeki devam ediyor.
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