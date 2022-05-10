Fazıl Say’ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti

Piyanist ve bestekar Fazıl Say’ın babası Ahmet Say, Ankara’da bir özel hastanede yaşamını yitirdi. Vefat haberini oğlu Fazıl Say, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi. Tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Say’ın vefatına ilişkin Twitter hebasından, “Değerli müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı Ahmet Say’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Değerli aydınımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.