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Fay hattının ikiye böldüğü çiftlik havadan görüntülendi
Hatay’da Madenboyu köyünden geçen fay hattı çiftliği ikiye böldü. Tarım arazilerinin bulunduğu depoyu ortadan ikiye yaran deprem, depoyu 4 metre aşağı çökertirken birçok tarım malzemesinin de kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Deprem anına şahit olan çiftlik sahibi ise "Kıyamet kopuyor zannettim" diye konuştu.
Asayiş 28.02.2023, 16:05
Hatay’da Madenboyu köyünden geçen fay hattı çiftliği ikiye böldü. Tarım arazilerinin bulunduğu depoyu ortadan ikiye yaran deprem, depoyu 4 metre aşağı çökertirken birçok tarım malzemesinin de kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Deprem anına şahit olan çiftlik sahibi ise "Kıyamet kopuyor zannettim" diye konuştu.