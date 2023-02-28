Fay hattının ikiye böldüğü çiftlik havadan görüntülendi

Hatay’da Madenboyu köyünden geçen fay hattı çiftliği ikiye böldü. Tarım arazilerinin bulunduğu depoyu ortadan ikiye yaran deprem, depoyu 4 metre aşağı çökertirken birçok tarım malzemesinin de kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Deprem anına şahit olan çiftlik sahibi ise "Kıyamet kopuyor zannettim" diye konuştu.