Fay hattı yolları parçaladı

Kahramanmaraş merkezli ilk deprem sonrasında Hatay’ın Hassa ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasında iki büyük tabaka ciddi bir kırılmaya sebep oldu.

Anadolu Fay Tabakası ile Arabistan Fay Tabakası’nın kesişme noktası olduğu yer olarak tarif edilen Hatay’ın Hassa ilçesi yakınlarında karayolu asfaltı ile birlikte 1.5 metrelik açılma yaşandı. Amanos Dağları’nın tepelerinde ise fay hattının geçtiği noktalarda kaya parçaları peynir dilimi gibi dağıldı ve bazı köylerin üzerine döküldü. Halen Hatay’ın Hassa ilçesindeki bazı köylere ulaşımın olmadığı ve bu köylerde kayaların düştüğü evlerin bulunduğu bildirildi.

Hatay’ın Hassa ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki karayolunda ise bazı araçlar deprem sırasında yoldan savrularak şarampole yuvarlandı. Ulaşım, hafif araçların yarıkların üzerinden geçmesi ile kontrollü ve sınırlı olarak yapılabiliyor. Ağır tonajlı araçlar Suriye sınırına paralel olarak giden yolda ilerleyemiyor.