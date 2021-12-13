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Evlat nöbetindeki gözü yaşlı anneden oğluna çağrı: “Oğlum ben seni ekmeğe yolladım onların peşine mi yolladım, ne olursun dön gel”
Faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon lira vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı
Türkiye’den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon lira vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı işlemleri sürüyor.
Asayiş 13.12.2021, 12:19 13.12.2021, 12:28
Türkiye’den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon lira vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı işlemleri sürüyor.