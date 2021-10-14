banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

Fatsa’da patpat kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 14.10.2021, 10:10
Fatsa’da patpat kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyceli Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Salih C. idaresindeki patpat seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metre köprüden aşağı uçtu. Kazada, patpatta bulunan sürücü Salih C. ve Emine C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1