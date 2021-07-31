Son Dakika
Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır
Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinden Erdoğan'a seslendi: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın
Fatsa’da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Ordu’nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Asayiş 31.07.2021, 17:03
Ordu’nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
İlçedeki balıkçı barınağında bulunan plajda Kemal D. akıntıya kapıldı. Olayın arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine denizden çıkarılan Kemal D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kemal D.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Öte yandan görevli bekçiler denize girenleri sık sık uyarıyor.