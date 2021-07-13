Fatma Şahin’in amca acısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 92 yaşındaki amcası Ahmet Kıymık’ın cenazesi defnedildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in dün akşam tedavi gördüğü Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden amcası Ahmet Kıymık’ın (92) cenazesi toprağa verildi. Bahaattin Nakıpoğlu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cihan Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Önder Sekücü ile Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıymık’ın cenazesi Asri Mezarlığı’nda defnedildi.